Famiglia intossicata dal monossido di carbonio

Castelfranco di Sotto, i Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco, sono intervenuti venerdì sera intorno alle 21:45 in via Usciana, a causa di una intossicazione da monossido di carbonio.

Un’intera famiglia di quattro persone, composta da babbo mamma figlia e nonna sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio, il gas si era presumibilmente sprigionato da un grosso braciere e da una stufa catalitica che erano in funzione per il riscaldamento degli ambienti domestici.

Sul posto sono accorsi, oltre che i Vigili del Fuoco, anche il personale del 118 ed una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco.