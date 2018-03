Energia: corsi alta formazione per favorire occupazione 

Il progetto Mech-Energy, un programma di azioni integrate nel settore dell’efficientamento energetico di processo e di prodotto, è nato con l’obbiettivo di unire innovazione tecnologica e alta formazione per favorire l’occupazione e la nascita di nuove imprese nel settore energetico sui territori di Siena e Arezzo.

Il progetto finanziato dalla Regione Toscana, presentato oggi a Siena, prevede corsi di qualifica per l’inserimento lavorativo, azioni a sostegno di start up di impresa e percorsi di formazione per favorire la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica nelle imprese.

I corsi e i percorsi formativi si svolgeranno tutti nel 2018. Mech-Energy sarà realizzato dall’associazione temporanea di scopo costituita da Fondazione ITS ‘Energia e Ambiente’ nel ruolo di capofila; Assoservizi srl, Eurobic Toscana Sud srl, Consorzio Arezzo Formazione Abaco, Co.Svi.G. srl – Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, Consorzio Energia Toscana Sud, Istituto d’istruzione superiore ‘A. Roncalli’ di Poggibonsi.