E-Bike, un servizio nuovo per la mobilità sostenibile nel Chianti

Il Comune attiva un servizio a noleggio con le biciclette a pedalata assistita per adulti e bambini. Il vicesindaco Davide Venturini: “la due ruote elettrica aiuta a risparmiare tempo ed energia per gli spostamenti quotidiani, soprattutto nei percorsi più difficoltosi del nostro territorio”

Grazie alla collaborazione con un privato, individuato tramite bando pubblico, il Comune di Tavarnelle ha attivato un nuovo servizio a noleggio per muoversi in campagna. E’ l’e-bike, la bicicletta a pedalata assistita, messa a disposizione di tutti, cittadini e visitatori, per spostarsi comodamente anche nei tratti di viabilità più impegnativi. “Un servizio nuovo pensato per la famiglia e i visitatori – commenta il vicesindaco Davide Venturini – un veicolo utilissimo nella nostra zona, composta da frazioni e località decentrate distanti fra loro, la due ruote elettrica aiuta a risparmiare tempo ed energia per gli spostamenti quotidiani, soprattutto nei percorsi più difficoltosi, lungo le salite più ripide la pedalata assistita sostiene il percorso, riduce la fatica del ciclista e favorisce l’adozione di comportamenti virtuosi orientati all’ecosostenibilità”.

L’E-bike Tavarnelle prevede l’attivazione di un servizio di noleggio e-bike presso l’infopoint di Tavarnelle per un periodo di quattro mesi. L’iniziativa, tesa a valutare i modelli applicabili per la mobilità ecosostenibile a livello locale, avvia un progetto sperimentale. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione un apposito spazio nel parcheggio sotterraneo di piazza Matteotti, collegato con la sede dell’Infopoint, per lo stazionamento delle biciclette per la fornitura elettrica dell’Infopoint per la ricarica delle batterie delle bici. La sperimentazione si terrà fino all’autunno 2018. “Sono state messe a disposizione del progetto almeno 20 biciclette a pedalata assistita – conclude il vicesindaco – atte allo spostamento extraurbano sul territorio, il servizio è rivolto alle famiglie e dispone di biciclette per bambini e supporti adeguati per il trasporto dei più piccoli”.