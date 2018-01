Domani pomeriggio riaprirà completamente via del Romito

Sarà riaperta completamente domani pomeriggio via del Romito, interessata da ieri da lavori di Toscana Energia per una fuga di gas. Dopo la chiusura totale nella prima fase dei lavori, ieri sera era stata riaperta una corsia. Domani alle 15 è prevista la riapertura di tutta la strada.

Il traffico, che ieri ha notevolmente risentito della chiusura, oggi è risultato più scorrevole, con miglioramenti anche nella zona di Novoli e via Forlanini, interessate da un cambio della viabilità legato ai cantieri della tramvia. Domattina è prevista anche la riasfaltatura e la riapertura dell’ultimo tratto di via Vittorio Emanuele, chiuso da stamani per la rottura di un tubo dell’acqua.