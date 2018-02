Divi Kappa 3 in concerto al Pinocchio Live Jazz

Tra psichedelia, jazz, improvvisazione, avanguardia Divi Kappa 3 sabato 3 febbraio al Pinocchio Live Jazz di Firenze.

Tra psichedelia, jazz, improvvisazione, avanguardia e, qualche volta, retroguardia, gli effetti collaterali della sostanza DiViKAPPA3 si manifestano tanto intimi e riservati, quanto sfrontati e diretti. Di Vi KAPPA 3 nasce casualmente, da una suonata tra amici che iniziano a scavare nei propri bagagli di crescita musicale, trovando: Lou Reed, The Doors, Rolling Stones, David Bowie…giganti della storia del rock con un denominatore comune: il blues.

Non come genere musicale, ma come stato d’animo e viatico essenziale per esprimere la propria anima, bianca di poesia e nera nel cuore. Il trio presenta il secondo disco “Oxymoron”, recentemente uscito per Caligola Records, descritto dall’affascinante voce della band, Kathya West come “Un viaggio visionario, improvvisato, un viaggio fatto di soste malinconiche, di sguardi e di racconti che sfociano in un abbraccio segreto tra i Beatles e i Rolling Stones”.

“A visionary trip, an improvised travel, made of melancholic pauses, looks and stories that lead in a secret embrace, between The Beatles and The Rolling Stones”

KATHYA WEST voce, ‘mbira, harmonica, percussionI, kavall flute/ENRICO TERRAGNOLI chitarra acustica/DANILO GALLO chitarra acustica

INFO

Inizio concerti 21.45

Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP

Biglietto intero 10€/Ridotto studenti 7€

Special Events* biglietto intero 13€/ridotto studenti 10€

INGRESSO GRATUITO UNDER 21

Prenotazione posti (max 80) da effettuare entro il venerdì inviando una mail a [email protected] (seguirà una mail di conferma)