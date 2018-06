Comune Firenze approva risoluzione di solidarietà ai lavoratori Bekaert

I consiglieri invitano l’azienda a riconsiderare le scelte annunciate, ritirare la procedura di chiusura dell’attività ed a impegnarsi con le organizzazioni sindacali e di settore per rendere efficiente e competitiva l’azienda in Italia e in Europa.

La risoluzione si rivolge, inoltre, al Ministro del Lavoro chiedendogli di attivarsi per contrastare la delocalizzazione dell’attività della Bekaert di Figline e Incisa Valdarno, salvaguardare i posti di lavoro e il patrimonio tecnologico e industriale dei nostri territori. (s.spa.).