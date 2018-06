Comunali Siena: Leu appoggerà Valentini a ballottaggio

Lo scrivono in un comunicato congiunto gli esponenti (Leu) Enrico Rossi, Roberto Speranza, Fulvio Mancuso. N essun apparentamento invece a Pisa da parte del Movimento 5 Stelle in vista del turno di ballottaggio .

“Alle elezioni amministrative a Siena, pur consapevoli dei limiti riscontrati a livello politico nel centrosinistra così come nel governo della città, non saremo indifferenti, non ci gireremo dall’altra parte”. Lo scrivono in un comunicato congiunto gli esponenti Leu Enrico Rossi, presidente della Toscana, Roberto Speranza, deputato e coordinatore nazionale di Mdp, e Fulvio Mancuso, già vicesindaco della città.



“Riteniamo ineludibile, innanzitutto – prosegue la nota -, porre di fronte all’opinione pubblica la necessità di erigere un argine democratico contro la vittoria delle forze più retrive della destra i cui esponenti nazionali hanno già sfilato per le strade della nostra città. Al ballottaggio voteremo, dunque, per rilanciare le ragioni di un ampio fronte progressista”.

Per gli esponenti Leu , “le ragioni dello sviluppo democratico, del lavoro e dei diritti sociali ci spingono ad impegnarci per far prevalere il fronte progressista nella consultazione del 24 giugno”. “L’unica ma ferma richiesta che avanziamo al candidato Bruno Valentini e al suo schieramento – concludono Rossi, Speranza e Mancuso – è quello di passare dalle parole ai fatti confermando il loro segnale di apertura, rinnovamento e coinvolgimento di tutte le forze progressiste per comporre un progetto e un quadro di governo che consentano di produrre le forti innovazioni indispensabili per assicurare a Siena il futuro che questa città merita”.

Nessun apparentamento a Pisa in vista del turno di ballottaggio, in programma domenica 24 giugno, da parte del Movimento 5 Stelle. A renderlo noto i portavoce pentastellati Gabriele Amore (candidato sindaco) ed Alessandro Tolaini (candidato al consiglio comunale). “Non stipuleremo alcun ‘accordo di governo’, come quello sottoscritto a livello nazionale con la Lega, trattandosi di un’opzione non obbligata né percorribile a livello locale, come più volte precisato in campagna elettorale – spiegano Amore e Tolaini – del resto, come già avviene a Cascina o in altri comuni, il Movimento 5 Stelle è forza di opposizione”.