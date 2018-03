Chiarot: “Maggio M.le è in equilibrio economico”

Il sovraintendetne: “Il teatro del Maggio è in equilibrio economico”. Nardella, presidente della fondazione: “c’è via libera al piano di risanamento da parte del ministero dei Beni e le attività culturali”.

“Il teatro del Maggio è in equilibrio economico. Ora abbiamo bisogno di una ripatrimonializzazione della fondazione, per far fronte non alla spesa corrente, che è sotto controllo, ma al pagamento dei debiti pregressi: come fabbisogno servono 6 milioni di euro, da mettere non a conto economico bensì in conto capitale”. Lo ha detto oggi il sovrintendente dell’ente lirico Cristiano Chiarot. C’è necessità di mettere in sicurezza il patrimonio”.

Il sovrintendente ha aggiunto di star discutendo della “ricapitalizzazione con Comune e Regione; in quest’ottica Palazzo Vecchio ci assegnerà un immobile dismesso collocato in collina, dal quale contiamo di ricavare circa 2,5-3 milioni di euro”. Per Chiarot, “un poco alla volta, pagando le rate del prestito del ministero, cerchiamo di ridurre questa mole di debito che comunque c’è. Intanto 2017 e per il 2018 siamo riusciti a mettere in equilibrio i conti senza poste straordinarie, e questo è importante”.