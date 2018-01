Careggi, Cgil: manca personale, situazione critica in terapie intensive e pronto soccorso

Il sindacato: “nelle terapie intensive e in particolare in quella neonatale siamo arrivati a una carenza di nove infermieri,mentre in terapia intensiva di emergenza l’organico è previsto per la copertura solo di 10 posti letto ma l’accesso agli utenti è su 12 posti letto”

Grave carenza di personale all’ospedale fiorentino di Careggi, in particolare nelle terapie intensive e nel pronto soccorso. E’ quanto denunciato dalla Fp Cgil in una nota. “I lavoratori sopperiscono ai fabbisogni degli utenti con rientri e straordinari – si legge nel documento diffuso dal sindacato -, ma ora urgono risposte”.

Secondo i dati in possesso del sindacato, “nelle terapie intensive e in particolare in quella neonatale siamo arrivati a una carenza di nove infermieri”. Definita “critica” anche la situazione della terapia intensiva di emergenza e trauma, dove “l’organico è previsto per la copertura solo di 10 posti letto ma l’accesso agli utenti è su 12 posti letto”. In alcuni reparti, si afferma ancora nella nota, “manca un intero turno di infermieri e operatori socio sanitari”.

All’emodialisi “non sono mai stato sostituiti che per effetto di pensionamento sono usciti dall’organico”. Al pronto soccorso, denuncia ancora il sindacato, “siamo lontanissimi dalla dotazione organica”. Per l’anno 2018, si precisa ancora nel comunicato, l’azienda si era impegnata ad assumere 122 unità, “ma ad oggi non sono partite delibere di assunzioni e nel frattempo le criticità stanno aumentando anche per effetto delle mobilità in uscita e in previsione delle ferie”.