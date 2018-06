Bomba d’acqua su Aurelia a Grosseto, fango e pioggia invadono carreggiata

Allagamenti e disagi nei pressi di Grosseto oggi pomeriggio per un forte temporale, una improvvisa ‘bomba d’acqua’, piovuta sull’Aurelia all’altezza di Cupi.

La circolazione è al momento quasi bloccata perché la strada nei pressi di Grosseto si è allagata e il fango ha invaso la carreggiata.

Risultano automobilisti bloccati nelle vetture. Il traffico in direzione sud, verso Roma, procede su una sola corsia. Sulla statale acqua e fango arrivano copiosi dai fossi e dai campi vicini. Il reticolo idrogeologico della bonifica è andato in tilt. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco per gli interventi.