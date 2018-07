Bekaert, Di Maio: “confermo partecipazione al tavolo”

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sarà presente al tavolo sulla vertenza Bekaert che si sta svolgendo proprio adesso al Mise.

A confermarlo è lo stesso ministro, entrando al ministero di via Veneto. Sulla vicenda Bekaert – multinazionale belga che ha deciso di chiudere lo stabilimento di Figline e Incisa Valdarno (dove lavorano 318 persone, più altre 100 dell’indotto) per delocalizzare in Romania – già nei giorni scorsi il ministro Di Maio e il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, hanno annunciato lo loro massima attenzione.