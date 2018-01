“Barbiana ’65. La lezione di Don Milani”, al Teatro Giotto di Vicchio

Domenica 14 Gennaio, alle ore 16, verrà proiettato presso il Teatro Giotto di Vicchio il documentario “Barbiana ’65. La lezione di Don Milani”. Il regista Alessandro G.A. D’Alessandro, sarà presente alla proiezione.

Un eccezionale film-documentario su don Lorenzo e i suoi ragazzi di Barbiana (distribuito da Istituto Luce-Cinecittà), nato dal recupero del materiale girato da Angelo D’Alessandro nel dicembre 1965 a Barbiana, ritrovato dal figlio Alessandro dopo la morte del padre. È di fatto ad oggi l’unico documento esistente con don Milani in scena, in cui è lo stesso don Lorenzo che narra, che parla, che spiega.

La proiezione del film, che vedrà anche la partecipazione del regista Alessandro G.A. D’Alessandro, sarà così l’occasione per far riemergere con forza l’attualità del messaggio di Don Milani a cinquant’anni dalla morte e ricordare la grande lezione rappresentata dalla Scuola di Barbiana.

Il regista Angelo D’Alessandro fu l’unico a cui Don Milani concesse di effettuare delle riprese della vita nella sua scuola per lasciare un documento ai suoi ragazzi e salì a Barbiana per un’inchiesta sull’obiezione di coscienza a cui si aggiunse proprio la voce di Don Lorenzo. Il filmato originale dell’epoca mostra alcuni momenti e aspetti fondamentali della Scuola di Barbiana, dalla scrittura collettiva alla lettura dei giornali, così come il lavoro manuale svolto dai ragazzi nei laboratori e la partecipazione alla funzione religiosa.

Per Info e prenotazioni:

Associazione Jazz Club of Vicchio c/o Negozio Rocci Via Garibaldi, 2 Vicchio (FI) dal mar al sab 9.00/13.00 e 16.00/19.30, tel. 055 844017