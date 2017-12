Bagno a Ripoli: auto in scarpata, donna muore in incidente

La vittima, residente a Firenze, viaggiava su una Mercedes che, per causa in corso d’accertamento, è uscita fuori strada, finendo in una scarpata e poi contro un albero. Incidente mortale anche a Cinigiano

Una donna di 56 anni è morta mentre il suo convivente, 58 anni, imprenditore, è rimasto

ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle una lungo via di Rosano, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). La vittima, residente a Firenze, viaggiava su una Mercedes condotta dal 58enne, che, per causa in corso

d’accertamento, è uscita fuori strada, finendo in una scarpata e poi contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze e i vigili del fuoco.

Da quanto spiegato la donna è morto sul colpo. L’uomo è

stato trasportato all’ospedale di Ponte a Niccheri. In corso accertamenti per determinare le cause dell’incidente.

Incidente mortale anche nel grossetano. Un uomo di 43 anni è morto nel pomeriggio in seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale del

Cipressino, nel comune di Cinigiano (Grosseto). Il 43enne, residente nella zona, era in sella a una moto e, secondo quanto appreso, si è scontrato frontalmente con un’auto. Sul posto i

vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale per i rilievi. I sanitari lo hanno soccorso e trasferito all’ospedale di Grosseto dove, però, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo al pronto

soccorso.