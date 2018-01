Un uomo di 70 anni è rimasto ferito stamani in un bosco a Castelfiorentino (Firenze) dopo essere rimasto incastrato con una mano tra una motosega che stava utilizzando e il tronco di un albero.

Per soccorrerlo oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’uomo, una volta liberato, è stato portato fuori da una zona impervia per essere portato all’ambulanza e poi in ospedale a Empoli. Secondo quanto appreso il 70enne non

sarebbe in pericolo di vita.