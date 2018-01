Antinori si aggiudica per 5,5 mln Tenuta Farneta

Firenze, con un rilancio a 5,5 milioni di euro, la nobile famiglia fiorentina del vino Antinori si è aggiudicata, ad un’asta del tribunale di Siena, la ‘Tenuta Farneta’ a Sinalunga (Siena), battendo l’offerta lanciata da un’altra storica casata vinicola di Firenze, i Frescobaldi.

Situata a pochi chilometri da Siena, e vicina a Cortona (Arezzo) dove Antinori possiede già La Braccesca, Tenuta Farneta conta 100 ettari di vigneto oltre, tra l’altro, a una villa dell’Ottocento, tre poderi e un centro aziendale.

I due ‘contendenti’, come ricorda oggi La Nazione, erano partiti da una base d’asta di 4,2 milioni di euro. Sulla tenuta pendeva da tempo un pignoramento e negli ultimi tempi era stato il tribunale di Siena ad occuparsi della struttura.

“Era una realtà che seguivamo da tempo – spiega l’Ad del gruppo Antinori Renzo Cotarella – e verso la quale non c’eravamo mossi con determinazione per vincoli di amicizia con delle persone che in qualche modo vi erano coinvolte. Quando queste persone ci hanno detto che per loro andava bene ci siamo mossi con più determinazione ma a quel punto era un po’ troppo tardi per noi, e per Frescobaldi, e non c’è stato altro modo che andare all’asta”.

“La vicinanza con la nostra tenuta di Cortona ci agevola in termini logistici e questo ci ha fatto spingere un po’ di più” rispetto all’offerta dei Frescobaldi che “sono amici e concorrenti leali”.

Cotarella sottolinea come “questa operazione è capitata” ma in termini di investimenti al momento “non siamo alla ricerca di chissà quali cose. Se capitano occasioni come queste i termini di completamento nelle realtà nelle quali siamo già presenti allora le facciamo volentieri”.

In Toscana, conclude “siamo vicino ai 1700 ettari di vigneti, ma più che la quantità conta dove sono collocati questi vigneti. Negli ultimi 25 anni siamo riusciti a costruire un vigneto di assoluto pregio e rilievo dal punto di vista tecnico e ambientale”.