Anniversario Strage di Viareggio: le iniziative sulla sicurezza nove anni dopo

Torna anche quest’anno il programma di commemorazione per il 9/o anniversario del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 quando un vagone cisterna esplose e si incendiò causando la morte di 32 persone.

Ieri mattina nella sede della Croce Verde di Viareggio il presidente della onlus ‘Il Mondo che vorrei’ Marco Piagentini ha illustrato il programma delle celebrazioni. Giovedì 28 giugno è

in programma nella sede della Croce Verde un convegno dal titolo ‘Quale sicurezza sui binari dopo la strage di Viareggio’. Relatori con la giornalista Donatella Francesconi, coordinatrice dell’incontro, Tiziano Nicoletti, Maurizio Orsini, Gabriele

dalle Luche.

Il 29 giugno ci sarà la messa la mattina mentre alle 16 è previsto il ritrovo con i rappresentanti dei vari comitati di altre tragedie in Italia. Alle ore 21 il tradizionale corteo fra le vie di Viareggio con partenza e arrivo in via Ponchielli.