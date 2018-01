Alluvione Livorno, Nogarin: “Valutare ipotesi automatizzare alert system”

Lo ha detto il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, intervenuto in commissione speciale sull’alluvione del 10 settembre scorso. Nogarin risulta indagato per concorso in omicidio colposo per le vittime dell’alluvione.

Nogarin ha provato “a mettere in fila alcuni fatti, in parte inediti e in parte già noti, a proposito dell’organizzazione della Protezione civile comunale e a proposito di quanto fatto tra il 9 e il 10 settembre 2017”. “E’ su questo punto che dobbiamo lavorare tantissimo e noi lo stiamo facendo attraverso il nuovo piano strutturale che presto presenteremo al Consiglio comunale”, ha chiarito il sindaco.

“Non è vero che come Comune siamo rimasti inermi di fronte all’allerta -ha sostenuto Nogarin-. Le procedure imposte dalla legge sono state tutte seguite pedissequamente, come è sempre accaduto in casi simili”.

“La differenza rispetto al passato è una e non è di poco conto: l’alluvione che si è abbattuta su Livorno è stata di una portata eccezionale e se vogliamo davvero mettere in sicurezza il nostro territorio è con eventi di questo tipo che dobbiamo imparare a fare i conti -ha dichiarato Nogarin-. Dal punto di vista della comunicazione diretta ai cittadini, poi, lo dico molto chiaramente: è il momento di riflettere se non sia il caso di rendere automatica l’attivazione dell’alert system in caso di allerte gravi, invece di lasciare questo strumento alla discrezionalità dei sindaci”.

“Questa amministrazione non ha smembrato la Protezione civile comunale -ha chiarito Nogarin-. I due geologi che abbiamo spostato all’ufficio Ambiente sono tutt’oggi in forza alla Protezione civile. Hanno ancora in dotazione i cellulari di servizio, rientrano nelle turnazioni delle reperibilità in caso di emergenza e uno di loro era operativo lo settimana scorsa durante l’allerta arancione diramata per vento forte”.

Nogarin ha aggiunto che “anche l’ex dirigente della Protezione civile, fino al 31 ottobre del 2017, aveva in dotazione il cellulare di servizio e percepiva l’indennità di reperibilità. Non solo. La decisione di incrementare il personale all’ufficio Ambiente è stata presa anche a seguito di una mozione presentata a maggio 2015 da un consigliere comunale che oggi è all’opposizione, che chiedeva proprio di potenziare questo settore”.