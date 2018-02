Allerta neve: chiuse scuole ed università a Firenze

Il sindaco Dario Nardella ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole, università e cimiteri per la giornata di domani a Firenze. Anche il Comune di Scandicci ha deciso di chiudere gli istituti.

Allerta arancione per neve dalla mezzanotte di stasera fino alle 18 di domani (fino alla mezzanotte sull’Appennino) sui settori centro settentrionali della Toscana e codice giallo sempre per neve nelle altre zone. Codice giallo invece per ghiaccio e vento.

Così la protezione civile regionale la cui allerta ha portato a ordinanze di chiusura delle scuole per domani in più comuni, compresi Firenze e Scandicci come annunciato dal sindaco Dario Nardella. Nel capoluogo toscano, dove saranno chiuse anche università e i cimiteri, i fiocchi sono attesi da stanotte, con cumulati da 2,5 cm a 10 cm: attivata, ha spiegato il sindaco, l’unità di crisi di Palazzo Vecchio.

“Abbiamo fatto predisporre tutte le misure necessarie a garantire la massima attenzione, prevenzione e precauzione – ha detto Nardella -, ho firmato un’ordinanza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado domani”. Il sindaco ha aggiunto che si tratta “di una misura resa necessaria dallo stato di fatto, per ridurre i disagi, che altrimenti potrebbero essere ancora più elevati”.

Circa 80 i bus attrezzati con gomme termiche o catene circoleranno per garantire “un servizio minimo, con eventuale rafforzamento se le condizioni meteo lo consentiranno”, è stato spiegato ancora. La tramvia sarà in funzione sia pure con possibili rallentamenti, salvo il verificarsi di situazioni eccezionali o critiche. Nardella ha poi lanciato un appello ai fiorentini “ad usare l’auto solo se necessario, e ricordando l’obbligo di catene a bordo, da montare in caso di neve. E’ opportuno anche evitare di sostare sotto gli alberi per il rischio di caduta dei rami”.

Nel Fiorentino scuole chiuse anche negli undici comuni del’Empolese Valdelsa e a Rignano sull’Arno. Scuole chiuse poi a Prato (dove saranno chiusi anche impianti sportivi all’aperto, parchi e cimiteri), a Manciano nel Grossetano, a Castiglionfiorentino (Arezzo), a Montecarlo, in provincia di Lucca.Altri comuni stanno decidendo in queste ore.