Viadotto E45: lunedì richiesta stato di emergenza nazionale

Lo ha detto l’assessore regionale della Toscana Vincenzo Ceccarelli dopo un faccia a faccia con un gruppo di imprenditori a Sansepolcro (Arezzo) incontrati a palazzo comunale

Sarà inoltrata ufficialmente lunedì al Governo la lettera dei presidenti di Emilia Romagna, Toscana e Umbria con la richiesta di emergenza nazionale dopo che sulla questione del viadotto sulla E 45 ciascuno di loro ha dichiarato lo stato di crisi regionale nei singoli territori di appartenenza.Lo ha detto l’assessore regionale della Toscana Vincenzo Ceccarelli dopo un faccia a faccia con un gruppo di imprenditori a Sansepolcro (Arezzo) incontrati a palazzo comunale.

All’incontro erano presenti anche i sindaci di Sansepolcro, Mauro Cornioli, e Pieve Santo Stefano, Albano Bragagni. “Le attività economiche sono probabilmente quelle più colpite dalla chiusura – ha detto l’assessore – quelle più in difficoltà. Ho parlato con loro, mi hanno illustrati i problemi che stanno attraversando ed ho illustrato loro gli strumenti a disposizione per far fronte a questa situazione”.

“La totale assenza di vie di comunicazione alternative praticabili ha causato da subito ingentissimi danni è necessario – ha detto Ceccarelli parlando a operatori che hanno vista

interrotta la loro attività dopo la chiusura del viadotto – creare le condizioni per arrivare ad un parziale dissequestro”.

“L’augurio – ha concluso Ceccarelli – è che nel più breve tempo possibile si possano creare le condizioni per il dissequestro del tratto della E45 e per la riapertura al traffico, ovviamente con la massima sicurezza e sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalle autorità competenti”.