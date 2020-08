Via a prenotazioni test a personale docente e non docente

Firenze, al via da giovedì in Toscana, le prenotazioni per il test sierologico preventivo del personale docente e non docente, in previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico.

Lo annuncia la Regione Toscana. Lo screening preventivo (gratuito e su base volontaria) è rivolto al personale docente e non docente. Le prenotazioni per il test andranno avanti fino al 5 settembre e comunque, precisa la Regione, prima dell’avvio dell’attività scolastica.

La prenotazione del test sierologico per individuare eventuali positivi al Covid può avvenire tramite il proprio medico oppure le aziende sanitarie. La Regione Toscana precisa che il personale scolastico dovrà rivolgersi in via prioritaria al proprio medico di medicina generale o, qualora ciò non fosse possibile, presso gli specifici ambulatori delle aziende sanitarie.

Nel caso in cui ci si rivolga al proprio medico di famiglia, sarà quest’ultimo, dotato di un’apposita app (#ascuolainsalute) sviluppata da Regione Toscana, che registrerà in tempo reale l’effettuazione e l’esito del test sierologico.

Diversamente, nel caso in cui il personale scolastico decida di rivolgersi alle strutture ambulatoriali delle Asl, potrà prenotare autonomamente il test sierologico attraverso il sito, https://rientroascuola.sanita.toscana.it, scegliendo il giorno e l’ora per effettuare il test, che sarà possibile a partire dal giorno 24 agosto.

Al termine della procedura online riceverà via sms la conferma della prenotazione e potrà stampare il promemoria. Concluso questo percorso, dovrà recarsi al punto prelievi selezionato 10 minuti prima dell’ora prescelta. Qualora l’esito del test sierologico risultasse positivo, la persona interessata dovrà contattare il numero verde regionale 800 55 60 60 per fissare l’esecuzione del tampone.