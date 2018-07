Vaccinazioni: in Toscana raggiunta ‘immunità gregge’

Boom per la vaccinazione anti morbillo-parotite-rosolia (Mps), dove la media regionale a 24 mesi è aumentata di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2016: dall’89,38% al 93,51%.

Sono aumentate tutte le vaccinazioni in Toscana nel 2017. Lo comunica la Regione che ha inviato alle direzioni di tutte le aziende sanitarie toscane il report sulle coperture vaccinali eseguite lo scorso anno.

Il trend positivo riguarda tutte le vaccinazioni, spiega una nota, la soglia del 95% fissata dai Lea (Livelli essenziali di assistenza) e dal Piano nazionale prevenzione vaccinale è raggiunta per l’esavalente, anche se i risultati più evidenti si possono apprezzare nelle coperture per la vaccinazione anti morbillo-parotite-rosolia (Mps), dove la media regionale a 24 mesi è aumentata di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2016: dall’89,38% al 93,51%. La copertura vaccinale anti poliomielite, considerata come indicatore per il vaccino esavalente, si attesta al 95,78%, guadagnando un +1,41% rispetto al 2016.

“Questo risultato importante deriva dalla sinergia di diversi fattori – commenta l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi -, non ultimo la legge che nel 2017 ha introdotto misure più stringenti sull’obbligo vaccinale, che hanno incoraggiato le famiglie più esitanti a riflettere sui propri convincimenti. Anche se gli effetti positivi dell’obbligo saranno più evidenti nel corso del 2018. Nonostante questo miglioramento, è fondamentale non abbassare la guardia, per ottimizzare gli sforzi sostenuti fino ad oggi. Anche perché è necessario recuperare i bambini più grandi non vaccinati”.