Uomo investito da un treno alle porte di Arezzo, è grave

Un uomo è stato investito da un treno in prossimità di Arezzo: soccorso poi dal personale inviato dal 118 sarebbe in condizioni molto gravi. Verifiche sulla dinamica di quanto accaduto. In seguito all’investimento alle 13:40 è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale. Dalle 14.10

Rfi segnala invece che la circolazione è rallentata. Per i treni quantificati rallentamenti fino a 60 minuti.