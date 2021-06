La rassegna “Una questione di stile. Il cinema di Wong Kar-wai” al Cinema La Compagnia di Firenze. Dal 7 giugno 5 appuntamenti con il maestro del cinema hongkonghese. I film saranno in versione restaurata in 4K e in lingua originale

E’ il più occidentale dei registi orientali, sperimentatore e fondatore di uno stile inconfondibile. Wong Kar-wai con il suo primo film As Tears Go By, del 1988, si inserisce nella cosiddetta seconda ondata della New Wave del cinema hongkonghese – che in qualche modo ha contribuito a fondare – e nella quale si ascrivono anche i registi Tsui Hark, Patrick Tam, John Woo, Allen Fong e Ann Hui.

Dopo il successo della riproposizione nelle sale italiane, a maggio, del film cult del 2000, In the Mood for Love, in versione restaurata in 4K che, in sole due settimane, ha superato i 120.000 euro di incasso al botteghino, la Tucker Film porta in sala gli altri grandi successi. Titoli che hanno fatto la storia del cinema: Hong Kong Express, Happy Together, Angeli perduti, Days of Being Wild, As Tears go by.

I film per la rassegna Una questione di stile – Il cinema di Wong Kar-wai, saranno in programmazione al cinema La Compagnia di Firenze, dal 7 giugno. Saranno proposti in sala, (alcuni per la prima volta in Italia), dopo il restauro in 4K eseguito dal laboratorio L’immagine ritrovata di Bologna e dalla Criterion di New York, a partire dal negativo originale.

I film saranno proiettati in lingua originale, sottotitolati in italiano. QUI tutte le informazioni della rassegna.

PROGRAMMA:

AS TEARS GO BY

Lunedì 07 giugno ore 17.00 e 21.00 // Mercoledì 09 giugno ore 19.00

DAYS OF BEING WILD

Lunedì 07 giugno ore 19.00 // Mercoledì 09 giugno ore 17.00 e 21.00

ANGELI PERDUTI

Lunedì 21 giugno ore 17.00 e 21.00 // Mercoledì 23 giugno ore 15.00

HAPPY TOGETHER

Lunedì 21 giugno ore 19.00 // Mercoledì 23 giugno ore 17.00 e 19.00

HONG KONG EXPRESS

Date da definire

Biglietti: 6€ intero / 5€ ridotto / 4€ con tessera Firenze al Cinema