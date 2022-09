Una festa in omaggio a Ugo Tognazzi e una giornata di studi alla Certosa di Firenze: il weekend del “Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine”. In programma “Semplicemente Ugo”, incontro tra cucina, film e zingarate con ospiti Ricky e Gianmarco Tognazzi

Una grande festa in occasione del centenario della nascita di Ugo Tognazzi, tra cucina, film e zingarate, e una giornata di studi sull’arte delle fortificazioni, nel suggestivo scenario della Certosa di Firenze. Sono questi gli appuntamenti del fine settimana al Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine: più di un mese di iniziative e oltre 40 realtà coinvolte tra visite guidate, concerti, cinema, teatro, conversazioni e approfondimenti su arte, letteratura e storia in 34 luoghi inconsueti e affascinanti della città, a cura di Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS con il contributo di Estate Fiorentina, Comune di Firenze, Città Metropolitana, Fondazione CR Firenze, sponsor tecnico Unicoop.

Sabato 24 settembre presso il Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti (piazza della Santissima Annunziata 12 – l’evento, da programma a Villa Bardini, è stato spostato causa meteo) a partire dalle 16.30“Semplicemente Ugo”, a cura di Associazione Nazionale Case della Memoria. Tanti gli ospiti previsti: oltre agli amici del grande interprete del cinema italiano saranno presenti i registi e attori Gianmarco e Ricky Tognazzi, con il coordinamento di Marco Capaccioli. Si parte con la presentazione dei volumi “Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio”, di Ricky, Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, e “A tavola con i Grandi”, di Marco Capaccioli e Adriano Rigoli. Durante la giornata, le Mariette di casa Artusi, proporranno una dimostrazione di pasta fresca fatta a mano, oltre alla degustazione della ricetta n. 604 “Panettone Marietta”. In serata la proiezione dei film “Tognazzi. La voglia matta di vivere” di Ricky Tognazzi e “L’ultima zingarata” di Federico Micali e Yuri Perrettini (ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.villabardini.it).

All’architettura e all’ arte delle fortificazioni sarà dedicata la conferenza organizzata da Amici della Certosa – Comunità di San Leolino, Accademia Il Fauno, Istituto Italiano dei Castelli – Sezione Toscana, domenica 25 settembre. Dalle ore 16.00 presso la Certosa di Firenze (via della Certosa 1) Don Carmelo Mezzasalma, Fondatore e Superiore della Comunità di San Leolino coordinerà gli interventi di Lorenzo Gnocchi e Giovanni Leoncini, che si focalizzeranno sulla vita e l’arte di Leonardo Buonafede; Enzo Cancellieri, che discuterà su architettura e storia della Certosa; e Nicoletta Maioli, che si soffermerà sull’arte delle fortificazioni. Conclusione in musica con il Gruppo Vocale Cantori di San Giovanni che eseguiranno il concerto “È tanta la sua Virtù. Giacomo Antonio Perti alla Corte del Gran Principe” (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Gli eventi del festival proseguiranno per tutto il mese di settembre, con una serie di iniziative dopofestival dal 1 al 19 di ottobre. In programma un calendario fitto di visite guidate, approfondimenti, convegni concerti, tutto a ingresso gratuito, che offrirà ai partecipanti la possibilità di scoprire spazi di immenso valore storico e artistico, di cui molti accessibili in via straordinaria per l’occasione.

