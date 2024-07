Ultima Generazione in Palazzo Vecchio, incontro con consiglieri

Incontro ieri tra Ultima Generazione e rappresentanti del Consiglio comunale di Firenze, il capogruppo Pd Luca Milani, la capogruppo Avs Caterina Arciprete e il vicepresidente dell’Assemblea Vincenzo Pizzolo.

Presenti anche esponenti dell’occupazione di via del Leone e della Polveriera. Lo rende noto Ultima Generazione. L’incontro, spiega una nota, “è stato ottenuto grazie all’azione diretta nonviolenta del 16 luglio, nella quale una decina di persone hanno provato a interrompere il consiglio comunale per portare la voce delle tante persone che si sentono esclusi dalla ‘città vetrina’ che è diventata Firenze, in cui vengono favoriti i fenomeni di gentrificazione, mentre esperienze di riqualificazione dal basso vengono bloccati”. Obiettivo dell’incontro “è stato chiedere ai consiglieri di prendere una posizione netta sugli sgomberi di diverse abitazioni e spazi sociali creati dal basso. Insieme ai rappresentanti di alcuni di questi posti, abbiamo chiesto se fosse legittimo sgomberare spazi di vita e socialità quando c’è una emergenza abitativa a Firenze? I consiglieri si sono riservati di notificarci, entro settembre, se presenteranno la nostra richiesta in sede di consiglio comunale”. Giordano, rappresentante di Ultima Generazione, spiega di aver “apprezzato la disponibilità nel riceverci ed ascoltarci. Rimango però sorpreso dalle difficoltà da parte delle istituzioni nell’affrontare in modo diretto ed a prendere una posizione chiara su un tema centrale per Firenze, spero fortemente si trovi il coraggio, entro settembre, di presentare e discutere in consiglio la richiesta da noi posta. Ritengo che il Comune abbia la responsabilità di assicurarsi che la città possa essere vivibile e accessibile per tutti i suoi abitanti e di proteggere gli spazi che vengono creati dal basso, invece che di vendersi al turismo di massa”.