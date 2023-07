Ultima Generazione, Nardella: “Se ci sono danni giusto costituirsi parte civile”

Nardella :”Se dalla relazione finale dell’avvocatura emergerà un danno economico per Palazzo Vecchio relativo alla eco-dimostrazione di Ultima Generazione, credo che sia giusto e corretto costituirsi parte civile per il risarcimento danni”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto circa la questione relativa alla manifestazione di Ultima Generazione del marzo scorso presso Palazzo Vecchio, e ha chiarito: “Sulla protesta degli eco dimostranti di Ultima Generazione rifarei tutto quello che ho fatto, e se dalla relazione finale dell’avvocatura emergerà un danno economico per Palazzo Vecchio credo che sia giusto e corretto costituirsi parte civile per il risarcimento danni”.

Ieri la maggioranza in Consiglio comunale si è divisa su un ordine giorno che richiedeva al Comune di costituirsi parte civile dopo il blitz di Ultima Generazione, e a riguardo Nardella ha affermato :”Non ho nulla da dire sulle manifestazioni contro l’emergenza climatica, sono pragmaticamente impegnato e convinto che ci si debba battere tutti contro il cambiamento climatico, ma quando si danneggia il patrimonio pubblico il principio di legalità deve valere per tutti”.

Rispetto a quanto accaduto ieri in Consiglio comunale il primo cittadino ha sottolineato di non rilevare “particolari spaccature” in seno alla maggioranza, ma, ha aggiunto, “non ero in consiglio comunale, quindi non posso commentare lo sviluppo di questa vicenda”.