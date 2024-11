www.controradio.it 🎧 Tramvia Firenze: arrivano i Vigilantes Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:11 Share Share Link Embed

Tramvia, operazione sicurezza: a Firenze, in attesa dell’annunciata e già molto attesa Polmetro, parte oggi il progetto sperimentale che prevede due vigilantes a bordo del mezzo di trasporto pubblico. Lavoreranno sulla base di turni per garantire il presidio nei momenti di maggior via vai e sulla base delle segnalazioni dei cittadini.

Due Guardie giurate sulla tramvia come deterrente contro possibili episodi che mettano a disagio i passeggeri, ma anche per contrastare in tempo reale fenomeni di microcriminalità. E’ il progetto sperimentale che prende il via oggi, a Firenze, e fino a gennaio punta a garantire sicurezza sul mezzo di trasporto pubblico dove ormai frequenti sono le situazioni di criticità segnalate dai cittadini. L’iniziativa, ha spiegato l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, è stata concordata tra Palazzo Vecchio, Gest e Tram Spa, ed è una risposta «in attesa di soluzioni più strutturali da parte del Ministero, con l’arrivo della Pol-metro sulla tramvia”, dice Giorgio.

I turni di 7 ore copriranno la fascia 6-23 in momenti differenti della giornata andando a interessare soprattutto quelle corse che, sulla base dei report e delle denunce, risultano le più bisognose delle 800 giornaliere sul territorio. Dalle promesse di Piantedosi in Settembre ai fatti del Comune di Firenze il passo è stato breve e si è reso necessario dall’escalation di aggressioni, comprese quelle agli austisti di bus e tramvia, che fanno della questione sicurezza uno dei punti cardine del governo della città.