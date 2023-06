Toscana, stanziati 600mila euro per i Centri di assistenza agricola

La Giunta regionale ha proceduto con lo stanziamento di 600mila euro nelle casse dei Centri di assistenza agricola

E’ stata finanziata anche per il 2023 la convenzione con i Centri di assistenza agricola, volti ad “implementare il supporto procedimentale degli agricoltori”.

Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che la Giunta regionale ha stanziato 600mila euro da erogare tramite Artea ai Centri per la tenuta dei fascicoli aziendali “che rappresentano il cuore della vita di un’azienda agricola che accede ai finanziamenti pubblici”.

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), si legge dalla nota della Giunta regionale, “consente agli organismi pagatori di incaricare, con apposita convenzione, i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) ad effettuare per conto dei propri utenti attività di assistenza procedimentale”.

Una convenzione preziosa, nota la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, dal momento che “i Caa sono tramite fondamentale tra la pubblica amministrazione e gli agricoltori che, attraverso loro, possono interloquire con i nostri uffici in modo più agile e veloce”.