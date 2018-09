Toscana, scuole: 10% cattedre sarà coperto con supplenze 

“Noi abbiamo completato tutte le operazioni, c’è sempre un 9-10% di cattedre che vanno coperte con le operazioni di supplenza, che inizieranno questa settimana e si protrarranno fino all’inizio della scuola, il 17 settembre”. Lo ha detto Domenico Petruzzo, direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, parlando degli organici dei docenti nelle scuole a margine della presentazione della fiera Didacta.

“Molte graduatorie per le cattedre sono esaurite – ha spiegato – e molte graduatorie di supplenti sono piene di persone che abitano in altre regioni, quindi spesso gli interpelli vanno a vuoto: questo comporta dei ritardi che è difficile prevedere dall’inizio ma certamente non sono imputabili alla organizzazione del lavoro”. Secondo Petruzzo, “tutti chiedono di andare lungo il tragitto del Frecciarossa”, mentre “ci sono delle aree e delle scuole un po’ più sfortunate perché sono più scomode, quindi vengono scelte per ultime. Questo crea anche una diversità fra una scuola e l’altra, però i problemi sono questi, strutturali, non della struttura organizzativa”.