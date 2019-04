Toscana, intesa tra enti, categorie e banche contro l’usura

32 le denunce di usura presentate nel 2018 in tutta la Toscana.

Un osservatorio istituzionale e un front-office contro l’usura: è quanto prevede il protocollo d’intesa fra istituzioni, istituti di credito e associazioni di categoria siglato in prefettura a Firenze, alla presenza del sottosegretario agli Interni, Luigi Gaetti. “E’ un’intesa importante – ha affermato il prefetto Laura Lega – che vuole agire in prevenzione, con 25 istituzioni tra istituzioni e associazioni, oltre 16 banche. Credo che sia un risultato importante che però non è un punto di arrivo ma un punto di partenza: è un modo di lavorare insieme e serio, fattivo, concreto, per mettere in sicurezza questa provincia, essere accanto ovviamente ai piccoli imprenditori, alle famiglie”.

“Spero che questo protocollo – ha sottolineato il sottosegretario Gaetti – che veramente è fra i più esaustivi che abbia visto in giro per l’Italia, venga poi esportato in tutta la regione, anche perché questo permetterebbe la comparazione dei dati raccolti con lo stesso criterio fra le varie province, quindi, come ulteriore analisi. L’emersione di elementi permetterà a tutti di crescere nella conoscenza, in modo tale da avere aspetti legislativi conseguenti”.

In Toscana nel 2018 sono stati commessi 561 delitti di estorsione e sono state presentate 32 denunce per usura, oltre a 12 denunce legate a fenomeni di racket: secondo dati non consolidati resi noti oggi, in occasione della firma di un protocollo antiusura a Firenze, nei primi mesi del 2019 le denunce presentate per usura sono state 10, limitatamente alle province di Arezzo e Firenze, mentre quattro sono state le denunce presentate per casi di estorsione, sempre relativamente alle province di Arezzo e Firenze.

Sul piano nazionale “i dati relativi alle denunce presentate ci dicono che la fiducia nelle istituzioni non è massima”, ha affermato il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti in occasione della firma sottolineando che “la fiducia dei cittadini può e deve aumentare”, e su questo versante “è apprezzabile anche il contributo delle singole Regioni”