Toscana: fino alle 18 codice arancio per vento, poi giallo

Proseguirà fino alle 18 di oggi il codice arancione per vento in Toscana, per poi esser declassato a ‘giallo’ e proseguire per l’intera giornata di domani, quando i fenomeni andranno attenuandosi.

Lo rende noto la Protezione civile regionale. Domani sono previste raffiche da nord-est fino a 70-90 km/h sui rilievi appenninici, fino a 60-80 km/h sulle zone collinari centro-meridionali e fino a 40-60 km/h sulle zone di pianura.

Oggi, spiega una nota, nonostante il forte vento che ha sferzato la Toscana nella notte e nel corso della mattina, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che non sono state rilevate significative criticità.

Risultano soltanto eventi ritenuti ordinari nei casi di forte vento, come la caduta di alcuni alberi, la rottura di ramaglie o l’interruzione di alcune linee elettriche, al cui ripristino Enel sta lavorando già dalla prima mattina. Da segnalare in provincia di Pisa la chiusura sp 224 che collega il capoluogo provinciale a Marina di Pisa e problemi al tetto della chiesa di Calci. A Prato risulta invece divelta la copertura di un campo da tennis. Per le prossime ore sono attesi ancora forti venti di Grecale su tutta la regione con raffiche fino a 100-120 km/h sui rilievi appenninici, fino a 80-100 km/h su Arcipelago, Amiata, Colline metallifere e litorale, e fino a 60-80 km/h altrove.