🎧Toscana, Covid, il punto sulle nuove regole e l’andamento dell’epidemia. Intervista a Renzo Berti

Da oggi 1 aprile cessa lo stato di emergenza dopo più di due anni e cambiano le regole per l’uso delle mascherine e del super Green Pass.

Per tutte le novità sulle restrizioni anti Covid-19 e anche per capire l’andamento dell’epidemia in Toscana abbiamo intervistato Renzo Berti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro.Â

Dal 1 aprile, anche in Toscana, non sarà pù necessario il Super Green Pass né quello base per accedere in banca, alle poste, negli uffici pubblici, negozi e centri commerciali. Gli over 50 non dovranno più avere il green pass rafforzato sul lavoro, ma sarà sufficiente fino al 30 aprile quello base. Resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno.

Superato il metodo delle regioni divise per colori, torna la capienza negli stadi al 100%. Niente Green Pass per spostarsi su mezzi pubblici locali, ma fino almeno alla fine del mese di aprile non si potrà dire addio alla mascherina FFp2 nei luoghi al chiuso. Per quanto concerne i mezzi a lunga percorrenza (treni, navi, aerei) resta l’obbligo del green pass base, sempre con obbligo di mascherina.

Un nuovo incastro di regole che vedrà gli italiani un po’ più liberi, ma non un bomba libera tutti. Come affermato anche dallo stesso Renzo Berti, il quale raccomanda di mantenere le precauzioni, “in particolare l’utilizzo delle mascherine al chiuso in luoghi affollati. E la seconda cosa altrettanto importante è completare il ciclo vaccinale per coloro che non l’hanno ancora fatto.”

Attualmente in Toscana sono 989.177 i casi di positività al Coronavirus, per un’incidenza della pandemia che ha un po’ rallentanto negli ultimi giorni. Come riportato anche dalla Fondazione Gimbe che si occupa del monitoraggio settimanale, tra il 23 e il 29 marzo il numero dei nuovi casi nella nostra Regione è sceso del 4.5%, rispetto alla settimana precedente.