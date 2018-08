Toscana: bando per centri commerciali naturali

Un plafond di 350 mila euro per progetti di promozione e animazione dei centri commerciali naturali. E’ quanto messo a disposizione da un bando, di prossima pubblicazione, per accedere ai cofinanziamenti regionali.

La Giunta toscana ha approvato nell’ultima seduta i criteri generali e individuato la dotazione finanziaria del bando. “Il bando – spiega l’assessore regionale al commercio Stefano Ciuoffo in una nota – rientra nella strategia regionale di sostegno alle destinazioni a minore attrattività turistica. Considerate le specifiche criticità presenti in alcune aree della Toscana, l’obiettivo di questo intervento è supportare questi territori attraverso progetti di animazione delle attività commerciali che si inseriscono in azioni integrate di valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali, enogastronomiche e artigianali. Il bando sarà pubblicato entro l’estate”. Previsto un contributo massimo del 50% del valore delle spese ammissibili e comunque non superiore a 30 mila euro e che il costo totale minimo del progetto per essere ammesso non deve essere inferiore a 7 mila euro. Il beneficio è concesso in regime di de minimis.