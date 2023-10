Torna TartuFesta Montaione l’evento annuale che celebra il suo tesoro culinario, il tartufo. Tartufo, prodotti tipici, escursioni, cooking show e molto altro. Sabato 28 l’anteprima e domenica 29 ottobre tutto il centro di Montaione diventa un palcoscenico per grandi appuntamenti

TartuFesta, da sempre un faro per gli amanti del gusto e delle tradizioni, si rinnova e riafferma la sua identità. Il suo obiettivo principale è celebrare il tartufo bianco, autentico tesoro di Montaione, e tutto ciò che ruota attorno al buon vivere.

La XXX edizione è caratterizzata da un programma ricco di eventi e appuntamenti che promettono di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. L’attesa è finalmente terminata, e TartuFesta è pronta a sorprendervi a riproporsi come evento imperdibile dell’autunno Toscano. Questa storica edizione inizia sabato 28 ottobre dalle ore 17 con ANTEPRIMA Tartufesta che avrà luogo nella suggestiva Piazza della Repubblica, situata nel cuore del centro storico, e offrirà una serie di straordinarie proposte. Tra queste quattro birrifici artigianali presenteranno le loro specialità, invitando gli appassionati di birra a scoprire nuovi sapori e aromi. Lo stand gastronomico a cura dell’associazione BorgoAlto con gustose specialità a base di tartufo. Gli accenti musicali di OpenMIC trasformeranno la piazza in un palcoscenico di pura passione e creatività. Quindici artisti emergenti, tra cantautori, cantanti e musicisti, avranno l’opportunità di esibirsi con i loro brani originali, offrendo al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Sempre sabato 28, ma anche domenica 29 ottobre TartuVALLEY propone dalle 9.00 fino alle 17.00: A cavallo nelle aree tartufigene di Montaione, escursioni guidate di un’ora a cura di Il Gelsomino Ranch, previste anche la domenica. (Info e prenotazioni: 347 3200800 [email protected].

Domenica 29 ottobre TartuFesta inizierà alle 10 in piazza della Repubblica con TartuRÈ l’esposizione e la vendita di tartufo, e con la Via dei Sapori, una selezione di aziende agricole locali che propongono prodotti quali vino, olio, formaggi, salumi, miele e molto altro. Viale da Filicaja è lo scenario perfetto del Mercatino di Arti e Mestieri, in un tripudio di proposte che spaziano dal legno, alla cartapesta, al vetro e molto altro.

A seguire il “Taglio del nastro di Tartufesta XXX”. Mentre dalle ore 13 alle 19 in Piazza della Repubblica sarà possibile l’annullo filatelico speciale della XXX edizione della manifestazione. Da segnalare anche “Lo stand dei Borghi più belli d’Italia”, lo spazio espositivo dell’Associazione delegazione Toscana. Il punto d’incontro per conoscere realtà uniche che valorizzano il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della nostra regione.

Tra le iniziative di domenica 29 ottobre, segnaliamo “Giocabimbo” uno spazio dedicato ai più piccoli con una piazza dei giochi in legno presso Villa Serena, aperto dalle 10:00 alle 20:00, e “Il Paesaggio Ritrovato” un’escursione guidata a piedi da Montaione a …Montaione – Carfalo, Evola, funghi e tartufi d’autunno, condotta da una guida ambientale . Info e prenotazioni Ufficio Informazioni turistiche [email protected]

Per scoprire tutti il programma info: pagina Facebook: www.facebook.com/TartufestaMontaione – Ufficio informazioni turistiche Comune di Montaione 0571699255. Ma anche QUI