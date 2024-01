Torna il Florence Short Film Festival al Cinema La Compagnia

Nato come vetrina per giovani registi indipendenti il Florence Short Film Festival si è rapidamente affermato come realtà dal respiro internazionale, annoverando tra i suoi ospiti e giurati personalità di grande spessore del cinema italiano (Antonio de Matteo, Gianna Giachetti, Antonio Frazzi, Francesco Pannofino, Cinzia Torrini). Il festival attrae ogni anno centinaia di registi provenienti da tutto il mondo. Presentando le loro opere per essere selezionate tra i film in concorso per le tre categorie di “Fiction”, “Animazione” e “Documentari”, i registi concorrono per il Premio della Giuria (con premio in denaro di 400€ per ciascuna categoria) e per il Premio del Pubblico.

La giuria di questa edizione conferma i nomi di Luigi Nepi (docente di Critica Cinematografica all’Università degli Studi di Firenze), Stefano Socci (docente di Storia del Cinema presso l’Accademia delle Belle Arti di Firenze) e Simone Bartalesi (direttore artistico di OFF Cinema) che seguono il FSFF sin dalla sua prima edizione. A questi si aggiungono: Niccolò Gentili, giovane e apprezzato attore fiorentino e Daniela Morozzi, nota attrice fiorentina che ha preso parte a film come “Ovosodo” di Paolo Virzì e “Ritorno a casa Gori” di Alessandro Benvenuti ma anche volto notissimo della televisione (“Distretto di Polizia”). Presidente di Giuria e graditissima ospite sarà Paola Randi: regista e sceneggiatrice, scrive e dirige la “Madonna della frutta” con Isabella Ragonese, candidato al David di Donatelche lo nel 2008. Tra i suoi maggiori successi si ricordano “Into paradiso”, con Peppe Servillo, film che ottiene 2 nomination ai David di Donatello come Miglior Regista Esordiente e per gli Effetti Speciali, oltre a “Tito e gli alieni” del 2017, con Valerio Mastandrea, che di aggiudica il premio per il Miglior Soggetto ai Nastri D’Argento. Ha tenuto delle masterclass al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e all’Università di Oxford, ha diretto le serie originali Netflix “Luna nera” e “Zero”.