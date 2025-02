Torna il Florence Short Film Festival al cinema La Compagnia

La giuria di questa edizione conferma i nomi di Luigi Nepi (docente di Critica Cinematografica all’Università degli Studi di Firenze) e Simone Bartalesi (direttore artistico di OFF Cinema) che seguono il FSFF sin dalla sua prima edizione. A questi si aggiunge Carlo Sironi (in veste di Presidente di Giuria): il regista durante la sua carriera ha visto i suoi cortometraggi e lungometraggi essere proiettati ai più prestigiosi festival del mondo (David di Donatello, Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Locarno Film Festival, Berlinale, Festival di Cannes e Sundance). Gli altri giurati sono: Elisabetta Vagaggini giornalista televisiva e radiofonica, ha collaborato con varie testate tra le quali “Il Sole 24 Ore” e “Gioi”, e ha diretto il semestrale “Odeon Casa del Cinema”. Autrice di libri e saggi, è redattrice, per il cinema, della testata online Intoscana.it, il portale ufficiale della Regione Toscana ; Valentina Bellè, inizia il suo percorso con il film di Claudio Amendola “Il Permesso” e con il film dei Fratelli Taviani “Una questione privata”. Dopo essere stata protagonista al cinema al fianco di Dustin Hoffman e Toni Servillo in “L’uomo del labirinto”, Valentina ha continuato la sua carriera internazionale con il ruolo di Giuseppina Pesce in “The good mothers”, vincitrice dell’Orso d’oro al festival di Berlino come miglior serie e che le ha permesso di ottenere il Nastro D’argento come miglior attrice. Ha lavorato con Giorgio Diritti in “Lubo” ed è protagonista della serie Netflix “ACAB” ; Tommaso Santambrogio, autore dallo spiccato percorso internazionale ha collaborato con autori di fama internazionale come Werner Herzog e Lav Diaz, il suo lungometraggio d’esordio “Gli Oceani Sono i Veri Continenti” è stato presentato in anteprima all’80° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e distribuito poi nelle sale e nei festival di tutto il mondo ; Svevo Moltrasio scrittore, autore, regista e interprete di “Ritals”, la web serie sulla vita degli italiani a Parigi che ha superato le decine di milioni di visualizzazioni su YouTube e Facebook. Nel 2023 presenta il lungometraggio “Gli ospiti” che realizza grazie ad una campagna di crowdfunding che ha coinvolto oltre tremila donatori: senza alcuna società di distribuzione, il film è uscito in sala grazie ad accordi presi direttamente con gli esercenti, coinvolgendo a fine corsa 10.000 spettatori e rientrando tra i primi 80 titoli italiani per incasso annuo.

Ingresso giornaliero: 8€

Abbonamento completo: 18€

Masterclass: 6€ [la masterclass non è inclusa nell’abbonamento]