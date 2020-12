Torna Alice Cascherina con Cantiere Obraz per Inverno Fiorentino

Cantiere Obraz, nel mese di dicembre, all’interno della rassegna Inverno Fiorentino 2020 promossa da Mus.e e dal Comune di Firenze, e in occasione della chiusura delle celebrazioni per il Centenario della nascita di Rodari, promuove una serie di iniziative online ispirate alla figura di Alice Cascherina: LE FAVOLETTE DI ALICE e il concorso per bambini e ragazzi “ALICE DOVE SEI?”

Alice Cascherina, adolescente curiosa, frutto della penna di Gianni Rodari, è un punto di riferimento per le generazioni di piccoli spettatori. Nelle sue avventure visita mondi sconosciuti che aprono squarci di meraviglia: passa attraverso, o meglio, cade dentro le cose e gli oggetti della vita quotidiana: una sveglia, un rubinetto, un libro, una bolla di sapone. Alice è il simbolo della curiosità necessaria per imparare e per crescere e ci racconta di un mondo che svela il suo potenziale fantastico in ogni momento.

Così, in concomitanza con la settimana di Natale (dal 19 al 23 dicembre sul sito www.cantiereobraz.it), Cantiere Obraz, propone ai ragazzi “LE FAVOLETTE DI ALICE”: la visione di una fiaba al giorno, mettendo a disposizione uno spazio/tempo per confrontarsi con la propria creatività. Le fiabe saranno costruite integrando le voci degli attori ad immagini e oggetti quotidiani appositamente animati. Al termine di ogni favola, verrà proposta una pillola di gioco teatrale da fare dentro casa, fino ad arrivare alla proposta di inventare una propria e personalissima avventura di Alice, degna di Rodari. Il 26 dicembre 2020, inoltre, sulla pagina Facebook e sul sito, verrà trasmesso lo spettacolo integrale, prodotto da Cantiere Obraz “Alice Cascherina” nella versione del 2015.

Contestualmente, fino al 28 dicembre dicembre, viene promosso un concorso on-line rivolto ai ragazzi dai 3 ai 12 anni dal titolo “ALICE DOVE SEI?”: saranno coinvolti Istituti e Scuole del territorio, famiglie e chiunque voglia partecipare, nella realizzazione di disegni e racconti che abbiano come personaggio principale proprio Alice Cascherina. Il concorso vedrà la premiazione di alcuni elaborati con la pubblicazione sul sito di Cantiere Obraz e sulla Pagina Facebook https://www.facebook.com/lafantasiavaincitta.

Intervista di Chiara Brilli ad Alessandra Comanducci di Cantieri Obraz