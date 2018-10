The Musical Box al Teatro Verdi di Firenze

Genesis Estravaganza An unprecedented musical feast of 1970-77 favorites and rarities. Martedì 30 ottobre 2018 (ore 20,45 Teatro Verdi in via Ghibellina, 99 a Firenze)

The Musical Box, formazione canadese che da 25 anni ripropone il miglior repertorio Genesis. Con piglio maniacale: stessi strumenti, costumi, scenografie. Martedì 30 ottobre The Musical Box approda al Teatro Verdi di Firenze (ore 20,45) con l’inedito show “A Genesis Extravaganza”: a rivivere è il repertorio Genesis del primo periodo, attraverso uno show spettacolare ed emozionante, performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti degni di un museo. La band porterà sul palco le composizioni iconiche e le vere rarità del periodo 1970 – 1977, passando per “Trespass”, “Nursery Cryme”, “Foxtrot”, “Selling England by the Pound”, “The Lamb Lies Down on Broadway”, “A Trick of the Tail” e “Wind&Wuthering”. Lo spettacolo si articolerà in tre atti tematici: The Wind’s Tail, Broadway Melodies e Before The Ordeal. Durante Broadway Melodies saranno proiettate foto inedite tratte da “The Lamb Lies Down on Broadway”.

The Musical Box hanno presentato i loro concerti in tutto il mondo davanti a oltre un milione di spettatori, in venue prestigiose come la Royal Albert Hall di Londra, l’Olympia di Parigi e il Bell Center di Montreal. “A Genesis Extravaganza” è uno spettacolo e un’occasione unica per scoprire i concerti dei Genesis e per rivivere un momento storico del rock.

INFO