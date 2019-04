Tenax Theatre: O.Scena.Mente – Nella Carne dell’Incubo /performance experience

O.SCENA.MENTE Nella Carne dell’Incubo/ performance experience di Massimo Bevilacqua e Cecilia Lentini- Giovedì 11 aprile al Tenax Firenze

Tenax Theatre chiude questo prima sessione del 2019 con una nuova experience prodotta da TS Krypton. Questa volta il laboratorio sulla performance art condotto da Massimo Bevilacqua e Cecilia Lentini, che ha visto coinvolti 14 artisti di diversa formazione artistica fra allievi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e partecipanti al bando di selezione, ha dato vita a O.SCENA.MENTE, una performance experience che s’interroga sull’intimità dell’umano, sul tabù, sull‘esposizione fisica ed emotiva del proprio io più scandaloso. Un’indagine sul “se” sommerso che si contrappone all’esposizione superficiale di un’identità digitale che è volta invece a mostrare una “adeguata” immagine di sè. Una messa a fuoco della condizione intima del corpo, un’escamotage provocatorio, il tentativo di rendere pop la complessità dell’inconscio, l’inibizione, il rapporto piacere/dolore rivendicando quell’emotività socialmente celata. Un performance immersiva ed altamente tecnologica agita dalla potente fisicità degli interpreti e che mira al totale coinvolgimento del pubblico.

Oscenamente, avverbio dalla forte accezione negativa, nello scomporsi in “scena” e “mente” da il senso di un percorso che compie lo spettatore; un viaggio nel cuore dell’inconscio. Una experience che vuole mettere in scena tutte quelle visioni inaccettabili dal comune senso del pudore (perché oscene appunto) ma che spesso trovano terreno fertile nell’incubo, nei luoghi più intimi e reconditi dell’umano sentire. (Biglietti: intero € 10 ridotto € 5 (soci Coop, under 35, studenti)

con Filippo Mazzei, Claudia Felici Ares, Sara Zannoni, Margherita Cancellieri, Elena Fiorini, Caterina Scardillo, Martina Bartolini, Alessandro Lizzio, Miriam Poggiali, Matilde Mazzoni, Lorenzo Sbisà, Matilda Mancuso, Anais Giannakopoulos, Leonardo Borri.

sound design Francesco Casciaro

visual Massimo Bevilacqua

produzione TS KRYPTON