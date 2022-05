Temporali in Toscana: codice giallo fra sabato e domenica

Meteo: dal codice giallo per temporali in Toscana, di fatto sono escluse, quasi per intero, solo isole e costa

Attesi forti temporali in Toscana tra sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, con codice giallo emesso dalla sala operativa unificata della Protezione civile regionale che interesserà quasi per intero la nostra Regione: di fatto sono escluse, quasi per intero, solo costa ed isole. L’instabilità riguarderà nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, le zone appenniniche ed interne della regione, con rovesci e temporali sparsi anche forti e associati a intense raffiche di vento e locali grandinate.