Tagliano bosco oltre il consentito, denunce e maximulta

Gambassi Terme, in provincia di Firenze, i carabinieri forestali hanno scoperto un taglio abusivo di bosco, dopo la segnalazione del proprietario di un terreno in cui erano stati rimossi degli arbusti senza permesso.

Secondo quanto appreso, la ditta boschiva che si trovava in quella zona ha sconfinato rispetto all’area su cui doveva lavorare, andando inoltre a intervenire su 1700 metri quadrati di bosco che non doveva essere toccato.

Secondo le stime dei militari e della Città metropolitana di Firenze, sono state abbattute 245 piante in più rispetto a quanto previsto dalla dichiarazione e, per la parte fuori dal perimetro di competenza, 125 arbusti in più rispetto a quanto autorizzabile in base al regolamento forestale della Regione Toscana.

L’assenza di un contratto tra la proprietaria del terreno e la ditta forestale ha fatto sì che entrambi venissero denunciati. Nei confronti dell’azienda sono state elevate sanzioni amministrative per 20.595 euro.