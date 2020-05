Sversamento olio combustibile nel fiume Bisenzio

Vaiano, nel pomeriggio di domenica scorsa tecnici ARPAT in servizio di pronta disponibilità, allertati dalla centrale operativa della Protezione civile, sono intervenuti nel comune del comune in provincia di Prato, in località la Briglia, per uno sversamento di idrocarburi nel Bisenzio.

Sul posto dello sversamento, erano già intervenuti i vigili del fuoco che avevano rilevato l’origine dello sversamento in un’area interna ad un fabbricato industriale dismesso da tempo.

“È stato individuato un piccolo serbatoio – spiega una nota – posto in alto, contenente probabilmente olio combustibile, collegato ad una tubazione con una perdita ed ha fatto trafilare il prodotto, che è percolato attraverso il muro a ridosso del fiume, per cui la frazione più leggera è arrivata fino alle acque del vicino Bisenzio. Arpat sottolinea che il materiale arrivato nelle acque del fiume, comunque non era in grande quantità, ma piuttosto un velo superficiale. I vigili del fuoco hanno buttato del materiale assorbente per bloccare la perdita dal terreno, che continua a trasudare e che quindi dovrà essere messo in sicurezza”.

Il Dipartimento ARPAT di Prato, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, individuerà la proprietà dell’area, disponendo le azioni necessarie per la messa in sicurezza e la rimozione dei materiali potenzialmente inquinanti presenti in loco.