La parlamentare Dem :”invece di twittare un giorno sì e l’altro pure, il Ministro Salvini dovrebbe mettere a disposizione del sindaco Nardella le forze dell’ordine più volte richieste”

“Sulla drammatica vicenda che ha visto coinvolta la giovane studentessa ventunenne brutalmente violentata da un senza fissa dimora, la destra sta inscenando il solito teatrino di menzogne e sciacallaggio politico. Invece di twittare un giorno sì e l’altro pure, il Ministro Salvini dovrebbe mettere a disposizione del sindaco Nardella le forze dell’ordine più volte richieste” lo afferma la deputata PD Rosa Maria Di Giorgi.



“Il controllo del territorio compete alle Forze dell’Ordine che fanno quel che possono in maniera encomiabile ma chiaramente non possono essere ritenute responsabili anche delle carenze di organico che ne limitano il raggio di azione” continua Di Giorgi.

“Nella scorsa legislatura avevamo già investito nell’arruolamento di nuove forze di polizia, e nel nostro programma di governo avevamo già indicato l’obiettivo di ulteriori 10mila assunzioni. Salvini si comporta invece come se fosse ancora all’opposizione: invece di dare la colpa agli altri risponda alle richieste che gli arrivano da chi sul territorio vive e si aspetta che il governo faccia fronte a quello che è uno dei suoi compiti fondamentali, la sicurezza dei cittadini”, conclude Di Giorgi.