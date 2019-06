Strozzi Night: musica e performance a Palazzo Strozzi

Il gioco del 6 (19.00-22.30)La natura partecipativa dell’installazione Rede social realizzata dal collettivo Opavivará! per il Cortile di Palazzo Strozzi è l’ispirazione per Il gioco del 6. Durante la serata adulti, giovani e giovanissimi potranno cimentarsi in sei prove collegate ai concetti di partecipazione e relazione. Tutti coloro che si metteranno alla prova potranno partecipare all’estrazione di uno dei sei premi in palio.ATTIVITA’ IN MOSTRA

Corpo libero. Vivere l’arte con il Parkinson (20.30-21.30)

All’interno delle sale della mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo un gruppo di danzatori danno vita a una coreografia costruita per entrare in relazione con i capolavori del Rinascimento attraverso l’espressione del corpo. Questa speciale performance fa parte del nuovo percorso che Palazzo Strozzi dedica all’inclusione in collaborazione con Dance Well e sostenuto da Fresco Parkinson Institute.

Giovani guide in mostra (fino alle 20.30)

I visitatori della mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo” potranno interagire nelle sale con gli studenti degli istituti Alberti-Dante di Firenze e Russel-Newton di Scandicci che forniranno informazioni e approfondimenti sulle opere esposte e sui loro autori.