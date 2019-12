Straripa torrente nel Pisano, automobilista salvato. Allagamenti ad Arezzo, interventi a Scandicci

Un automobilista è stato tratto in salvo stamani dai vigili del fuoco a San Miniato (Pisa) perché era rimasto intrappolato su un ponticello in località Serra in seguito allo straripamento di un corso d’acqua per le intense piogge delle scorse ore. L’allarme è scattato intorno alle 6: il conducente dell’auto non ha riportato danni. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico.

Disagi si sono verificati anche nel resto della provincia di Pisa, da Volterra al mare, per le forti raffiche di vento che hanno spezzato rami e portato detriti sulle sedi stradali.

Sull’Aurelia, tra Pisa e Livorno, un grosso ramo si è spezzato e ha travolto un’auto in transito: miracolosamente illesa la conducente. Danni anche a Madonna dell’Acqua per una piccola tromba d’aria. Complessivamente su tutto il territorio sono una quarantina le richieste di intervento pervenute nel corso della notte alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Allagamenti ad Arezzo a causa della pioggia che ininterrottamente si è abbattuta sulla città durante la scorsa notte e la mattina di oggi.

In particolare la polizia locale ha chiuso alla circolazione viale Santa Margherita e via Buonconte da Montefeltro completamente allagate per lo straripamento dei fossi.

Allagamenti anche in altri punti della città. Lungo la regionale 71 circolazione a tratti difficile per allagamenti del fondo stradale. Situazione complessa anche in località Bagnoro e in Val Cerfone a causa della piena dei torrenti Vingone e Cerfone.

A Scandicci (Firenze), la polizia municipale e le squadre del Comune e delle associazioni di volontariato della protezione civile sono in servizio dalle prime ore di questa mattina per

far fronte ad alcuni problemi causati dal forte vento e dall’intensa pioggia della notte scorsa, fa sapere il Comune. In via Tiziano a Vingone stanno intervenendo anche i vigili del

fuoco per la messa in sicurezza di un edificio a seguito di problemi a una copertura. In via di soluzione le criticità per alberi caduti in via Martini, in via Lamperi e in piazza piazza

De Gasperi, e per un palo di un gestore di telefonia in via della Nave. Risolti o in via di soluzione anche alcuni allagamenti nel territorio comunale, mentre in zona Scandicci Alto è stato effettuato un intervento per il cedimento di un muro di contenimento. Durante i servizi delle squadre di polizia municipale e di protezione civile sono state messe in sicurezza anche alcune transenne per lavori in corso spostate dal vento. I livelli dei fiumi e dei corsi d’acqua sono tenuti sotto osservazione e al momento sono in calo. Il sindaco Sandro Fallani e l’assessore alla protezione civile Andrea Anichini stanno seguendo i diversi interventi in corso nel territorio.