“Story of my life/mi rammento”, un canto corale contro il razzismo di e con Maria Cassi. Replica eccezionale giovedì 6 giugno alle 21.15 al Tenax Theatre – sponsor dell’iniziativa – in via Pistoiese, 46 a Firenze. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

“Story of my life/mi rammento” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Maria Cassi ed interpretato insieme a cinque ragazzi immigrati provenienti dal Burkina Faso e dalla Nigeria in dieci teatri della Toscana. Lo spettacolo è parte del progetto “100 storie contro il razzismo” organizzato dall’associazione culturale Controradio Club e Controradio con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana (Piani Educativi Zonali).

Alla fine del percorso, nato per sensibilizzare i giovani sul tema del razzismo, sono stati più di 3.000 gli studenti che hanno assistito al “canto corale” che parla di differenze, raccontando storie di immigrazione e mescolando momenti molto emozionanti e di forte contenuto a gag esilaranti. Per dare la possibilità di assistere allo spettacolo anche ad un pubblico adulto, verrà replicato eccezionalmente giovedì 6 giugno alle 21.15 al Tenax Theatre – sponsor dell’iniziativa – in via Pistoiese, 46 a Firenze. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

http://www.teatrostudiokrypton.it/