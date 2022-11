Sorgane: arrivano 300mila per restaurare la pista di atletica

La storica pista di atletica leggera del campo scuola di Sorgane sarà rimessa a nuovo. Questa la decisione presa dalla giunta di Palazzo Vecchio, su delibera presentata dall’assessore allo sport Cosimo Guccione.

“Grazie a questo investimento il campo scuola tornerà a essere una struttura accogliente che sarà di grande aiuto alle società e ai tanti bambini che frequentano i centri di avviamento allo sport” ha detto l’assessore Guccione.

300mila euro è la somma destinata per il restyling della pista di atletica leggera del campo scuola. Come ricorda una nota di Palazzo Vecchio l’impianto di via Isonzo, negli anni, ha accumulato diversi problemi come radici affioranti e pedane che hanno bisogno di un intervento di riqualificazione. In particolare i lavori si concentreranno, oltre che al rifacimento della pista, anche alla realizzazione di soluzioni anti-radice e dei nuovi appoggi per i sacconi dei salti e le pedane per i lanci. La restaurazione durerà circa tre mesi.

Con questo intervento si conclude così il programma di restyling dei quattro impianti cittadini – Ridolfi, Betti, Assi e, appunto, Sorgane – avviato negli anni scorsi. “Una ricchezza di strutture e di soluzioni – ha sottolineato l’assessore Guccione – che consente di garantire una ricchissima attività giovanile. L’atletica sta crescendo sempre di più e abbiamo bisogno di mettere a disposizione dei praticanti strutture adeguate”.