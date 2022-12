‘Socialmente Giovani’: un festival sui manga con bando Fondazione Caript

Pistoia, rendere protagonisti ragazze e ragazzi, aiutandoli a tradurre in realtà le loro idee. È lo scopo del bando ‘Socialmente Giovani’, promosso da Fondazione Caript che, alla seconda edizione, premia progetti nel segno dell’arte: dalla pittura, alla musica, ai fumetti.

E proprio ai fumetti è dedicato il progetto sui manga di ‘Socialmente Giovani’, ideato da tre ragazze che, per attuarlo, potranno contare sul supporto dell’associazione culturale ‘Il Moderno’ di Agliana.

Sarà il teatro Il Moderno ad ospitare cinque incontri, che si terranno da gennaio a maggio del 2023 a cadenza mensile, con esperti di manga in grado di coinvolgere sia gli appassionati sia chi, semplicemente, cerca un’occasione per avvicinarsi a un genere che sta vivendo un clamoroso boom a livello mondiale.

Dal 7 al 9 luglio sempre nel teatro aglianese si svolgerà un vero e proprio festival sulla cultura giapponese con un programma molto vario che include mostre, mercato/scambio di fumetti, laboratori di origami e di sashiko (un’antica tecnica nipponica di ricamo), appuntamenti dedicati a giochi di ruolo e conferenze.

“Socialmente Giovani – afferma il presidente della Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri – è una delle nostre iniziative più innovative, perché ragazze e ragazzi sono chiamati a essere responsabili di progetti, a favore della propria comunità, lavorandovi in prima persona in tutti i passaggi necessari a rendere concreta un’idea”.

In totale sono cinque i progetti finanziati, con un investimento complessivo di 25.850 euro. Il bando prevede che le idee proposte siano elaborate da ragazze e ragazzi da 16 a 25 anni e che, per trasformarle prima in progetti e poi in azioni, gli ideatori siano accompagnati da associazioni no profit nel ruolo di tutor.

Gli altri progetti riguardano la realizzazione un murale e una due giorni dedicata alla street art, la realizzazione diun sentiero didattico/ambientale tra i paesi di Gello e di Castello di Cireglio, con il coinvolgimento di ragazzi disabili assistiti dalla Fondazione Maic, il progetto Musica Solidarietà Giovani,che include diverse attività da realizzare nella Fabbrica delle emozioni, spazio polivalente a Pistoia e la costruzione di una sala prove all’interno dello spazio polivalente ‘Tamburo della Luna’ a Quarrata.