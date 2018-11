Snaitech: il Mise ha preso in carico richiesta di incontro avanzata da Fiom

Il Mise, fa sapere la Fiom in un comunicato, ha preso in carico la richiesta di incontro avanzata dall’azienda di gioco d’azzardo Snaitech.

Nel comunicato si legge: “Abbiamo nuovamente richiesto un incontro ed un interessamento al Ministro dello Sviluppo Economico riguardo l’azienda Snaitech e ci è giunta notizia che il Ministero ha preso in carico la nostra richiesta.”

“Abbiamo evidenziato che la situazione nel corso di questi mesi ha risentito di ulteriori sviluppi – continua la Fiom -, sia per quanto riguarda il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Playtech, uno dei principali attori a livello mondiale nella realizzazione e forniture per il gioco, sia perché Snaitech è stata condannata per attività antisindacale dal Tribunale di Lucca. Nel frattempo, come avevamo previsto, Snaitech ha abbandonato la borsa di Milano per passare a quella di Londra e non escludiamo che venga spostato il baricentro aziendale all’estero, con tutte le ripercussioni che può comportare per le sedi italiane ed i livelli occupazionali.”

“Questa operazione non ci ha mai convinto – aggiunge Fiom nel comunicato -, non a caso Playtech non si è mai pronunciata riguardo alle future strategie, investimenti, organizzazione del lavoro, garanzie occupazionali e nemmeno sulle missioni delle sedi operative in Italia. Siamo in assenza di un benché minimo piano industriale. Tutta la strategia aziendale volta a dividere le organizzazioni sindacali ed i lavoratori, nonché a voler disapplicare il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, così come avevamo annunciato, si è rilevata gravemente illegale ed è sfociata in una condanna a Snaitech.”

“In questi mesi hanno cercato di farci parlare del contratto nazionale e aziendale per non rispondere alla richiesta della presentazione di un piano industriale – spiegano -. Alla Fiom interessa capire quali sono le reali prospettive dell’azienda ed esaminare in sede ministeriale questo poco chiaro passaggio societario. Inoltre, visto che le concessioni legate a questo settore sono pubbliche, riteniamo che ci vogliano scelte coraggiose da parte del Governo e devono essere rilasciate solo a seguito di chiare garanzie per i lavoratori ed i cittadini, a chi rispetta i diritti dei lavoratori, la loro dignità e libertà.

“L’ azienda nonostante la condanna sembra insistere nella sua linea arrogante e provocatoria tesa a discriminare i lavoratori a cui viene applicato il contratto nazionale metalmeccanico. Una posizione di basso profilo che denota un livello aziendale “artigianale” che rischia di sfociare in una ulteriore azione legale. Non si gestiscono le aziende con tracotanza e con l’idea di imporre ai lavoratori le scelte aziendali, ma con relazioni sindacali improntate al pieno rispetto dei ruoli e delle libere scelte dei lavoratori”, conclude il comunicato.