🎧 “Siete presente: 470 mila euro per promuovere il volontariato giovanile

L’iniziativa di Cesvot, Regione e Giovanisì assieme alle 11 Fondazioni bancarie attive in Toscana è pensato per offrire alle nuove generazioni gli strumenti per rinnovare il mondo volontariato. Domande dal 14 gennaio. Saranno finanziati almeno 94 progetti.

“Il nostro obiettivo è offrire ai giovani non solo opportunità di crescita personale e professionale, ma anche un modo per lasciare il loro segno nel tessuto sociale, sia per chi già vive il mondo associativo, sia per chi vi si avvicina per la prima volta al volontariato” lo ha affermato il presidente del Cesvot, Luigi Paccosi, presentando il bando “siete futuro” pensato per promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dando spazio a una generazione nuova perché, si legge negli obiettivi “sia capace di innovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento nelle comunità territoriali, nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni”. Al bando sono destinati 470mila euro di cui 255mila da Regione Toscana – Giovanisì, e 215mila dalle 11 Fondazioni bancarie della regione. Le specifiche dei budget e del numero dei progetti che saranno finanziati su ciascun territorio sono riportate nel bando.

Gli enti potranno presentare le loro proposte dal 14 gennaio fino alle ore 13 di venerdì 14 febbraio compilando il formulario online disponibile sul sito www.cesvot.it. Il bando è rivolto a tutti gli enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) con sede legale in Toscana, nonché alle onlus iscritte all’Anagrafe Unica della Toscana di cui al d.lgs. n.460/1997 con esclusione delle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e degli Enti soci del Cesvot. “La quarta edizione del bando ‘Siete Presente’ – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – testimonia di per sé la bontà dell’idea che lo sostiene: ragazze e ragazzi sono i costruttori delle nostre comunità sin da subito e per questo occorre valorizzare le loro energie e passioni, a cominciare dal loro agire nelle reti di solidarietà e del volontariato”.